Paukenschlag bei der EU-Wahl: Ganz Europa stimmt für den erwarteten Rechtsruck, auch Österreich rückt nach rechts. In der Südoststeiermark erlangte die FPÖ in sieben von 25 Gemeinden die Mehrheit – und legte auch sonst stark zu. Damit ist sie der ÖVP dicht auf den Fersen, denn diese hat in allen Gemeinden stark an Stimmen verloren.