„Baum auf Pkw“, so lautetet am vergangenen Sonntag gegen 5.50 Uhr die Alarmierung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Hürth. Ein Taxi war auf der L 235 von Klöch in Richtung Oberpurkla gefahren als unerwartet ein Baum auf das Fahrzeug fiel. Der Pkw wurde durch den Aufprall beschädigt, der Fahrer und eine Insassin blieben allerdings unverletzt.