Das hat es in der Region wohl noch nie gegeben: 32 Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Musikkapellen der Ost- und Südoststeiermark performen gemeinsam eine Ball-Polonaise. Der Grund: Alle 21 Jahre findet der Bezirksmusikerball des Musikbezirkes Feldbach in Fehring statt. Gleichzeitig verwandelt die Stadtkapelle die örtliche Sporthalle auch in einen glamourösen Ballsaal, um ihren traditionellen Ball der Musik auszutragen.