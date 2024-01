„Es braucht dringend eine Renaturierung und Fließgeschwindigkeitsreduzierung der Mur. Sonst verschwindet sie uns in den nächsten 30 bis 40 Jahren in den Untergrund“, beschreibt Bernard Wieser, Geschäftsführer des Vereins „Lebende Erde im Vulkanland“, die lokale Bedeutung vom Schutz von Flüssen und Feuchtgebieten. Um darauf weiter aufmerksam zu machen, findet am 4. Februar 2024 die sogenannte Ramsar-Wanderung des Murschutzkomitees „Naša Mura – Unsere Mur“, organisiert von Wieser, statt.