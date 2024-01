Noch im vergangenen Jahr hatte Cornelia Schweiner, SP-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPÖ-Südoststeiermark, von sich reden gemacht, als sie sich offensiv als mögliche Spitzenkandidatin der steirischen SPÖ für die EU-Wahl im Juni in Stellung brachte. Der Plan ging bekanntlich nicht auf, sie musste Elisabeth Grossmann den Vortritt lassen. Nun hat Schweiner offenbar SPÖ-intern ihren Rückzug aus der Politik angekündigt – beim diesjährigen Neujahrsempfang der SPÖ Südosteiermark, der am Freitag in Feldbach stattfand. Zu Gast war dort auch SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Barbler, der derzeit durch alle Bezirke Österreichs tourt.