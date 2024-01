Alles Gute kommt von oben – ein Spruch, der erfahrungsgemäß nicht immer seine Berechtigung hat. Wie zum Beispiel aktuell in Feldbach. Dort wurde am Montag zu Mittag von der Stadtgemeinde der Bereich um den bunten Kirchturm neben der Stadtpfarrkirche und der direkt danebenliegende Parkplatz gesperrt. Weißrote Absperrbänder grenzen den Bereich ab, Schilder weisen auf die Lage hin: Parkplatz gesperrt! Gefahr im Verzug.

„Eine Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahme“, erklärt Bürgermeister Josef Ober. Offenbar habe sich am Wochenende ein Ausgleichsgewicht am Turm gelöst und sei zu Boden gestürzt. Daher sei die Stadtgemeinde tätig geworden. Zuständig ist aber nach Angaben des Stadtoberhaupts die Pfarre, weil es sich um deren Objekt handelt.

Details müssen erst geklärt werden

„Es ist am Sonntag am Nachmittag gemeldet worden. Gottseidank ist nichts passiert. Worum es sich dabei genau handelt, wissen wir noch nicht. Es könnte sich um ein Ausgleichsgewicht handeln oder einen Teil eines Zeigers. Ich hatte ja bisher nicht viel mit Turmuhren zu tun“, sagt Pfarrer Markus Schöck im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Die Details müssen erst geklärt werden. Die Firma, die die Uhr wartet, wird sich das ansehen. Jedenfalls haben wir die Uhr aus Sicherheitsgründen abgestellt.“ Die Zeiger stehen auf 8.49 Uhr.

Aus Sicherheitsgründen darf der Bereich unter dem Kirchturm nicht betreten werden © KLZ / Helmut Steiner

Sobald man Näheres wisse, werde dann noch zu klären sein, ob ein Teil nachgemacht werden muss, so Schöck. Da heißt es jetzt abwarten. Und dann ist die Frage, wie man hinaufkommt. Denn dafür wird man einen großen Kran brauchen. Da steht dann auch einiges an Koordinationsarbeit an. Pfarrer Schöck hat auch schon mit seinem Vorgänger Friedrich Weingartmann gesprochen: „Im Zuge der Sanierung und Neufärbelung des Kirchturmes (im Jahr 2017 Anm. d. Red.) ist ja alles gemacht worden. Aber natürlich ist die Uhr Wind und Sturm ausgesetzt.“

„Blechschaden“ wird bald behoben

Nur einen Steinwurf entfernt auf der anderen Straßenseite ist beim Gebäude der Steiermärkischen Sparkasse ebenfalls ein kleiner Bereich abgesperrt - bereits seit vergangener Woche. „Achtung Gefahr. Kein Durchgang“ lautet dort die Warnung. Laut Ober sei bei der Überprüfung einer dort angebrachten Webcam ein Schaden an der Attika entdeckt worden.

Ein kleiner Bereich bei der Steiermärkischen Sparkasse ist abgesperrt © KLZ / Helmut Steiner

Zuständig ist dort die Steiermärkische Sparkasse. Aber es ist offenbar alles halb so wild. „Ein Blech an der Untersicht des Daches hat sich gelöst. Da ist ein Spalt entstanden. Einem Mieter im dritten Stock ist das aufgefallen“, erläutert Regionalleiter Klaus Domittner auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. In den nächsten Tagen werde das von einer Firma gerichtet und das Blech neu genietet beziehungsweise geschweißt.