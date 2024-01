Auch heuer möchte der Zonta Club Feldbach besondere Leistungen von Frauen mit Preisen würdigen. Neu ist dabei, dass der Zonta Award 2024 erstmals in zwei Kategorien vergeben wird: „Women in Business and Society“ und „Women in Science“.

1000 Euro Preisgeld

Der erstgenannte Preis deckt ein sehr breites Spektrum ab. Er ist eine Auszeichnung für Frauen mit besonderen Leistungen in ihrem Beruf, für kreative und innovative Geschäftsideen, besondere Leistungen in Kunst und Kultur sowie im Sozialwesen. Dotiert ist dieser Preis mit 1000 Euro.

Neuer Preis für Abschlussarbeiten

Der neue Zonta Award „Women in Science“ zielt in eine andere Richtung. Mit ihm sollen Frauen in der Abschlussphase ihrer Ausbildung gefördert werden – ob Matura, Bachelor oder Master. Diese Auszeichnung wird von Zonta an Frauen vergeben, die sich in ihren Abschlussarbeiten in herausragender und innovativer Weise mit Frauen- und Genderthemen auseinandersetzen. Dabei sind alle gesellschaftlichen Bereich möglich – von Gesundheit und Sozialem über Kunst und Kultur bis zu Wirtschaft (Tourismus, Management, etc.). Das Preisgeld ist dabei gestaffelt: 500 Euro (vorwissenschaftliche Arbeit/Diplom), 700 Euro (Bachelor) und 1000 Euro (Masterarbeit).

Zonta-Feldbach Präsidentin Margreth Kortschak-Huber und Barbara Jantscher, Servicereferentin des Clubs, erläutern die Zielsetzung der Preise so: „Wir möchten damit besondere Leistungen anerkennen, aber auch Frauen motivieren, Besonderes zu leisten.“