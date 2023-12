Bereits im vergangenen Jahr wartete das traditionelle Feldbacher Benefizkonzert „Spend tonight“ mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, aber auch mit internationalen Sängerinnen und Sängern auf. Auch heuer bleiben die Veranstalter rund um das Kulturreferat der Stadtgemeinde Feldbach ihrem Konzept treu.

Blues, Rock, Jazz und eine Prise Volksmusik

Der Spendenabend zu Gunsten der Caritas, „Licht ins Dunkel“, „Steirer helfen Steirern“, der Volkshilfe, „Die Krone hilft-Steiermark“, dem Verein „Fischernetz der Hoffnung“ sowie dem Rotary Club Feldbach findet wieder mit vielen verschiedenen Künstlern statt. „Blues, Rock, Jazz und eine Prise Volksmusik erwarten die Besucher“, heißt es in einer Aussendung der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Feldbach. Über die Bühne geht das Benefizkonzert „Spend tonight“ dieses Jahr am 22. Dezember um 19 Uhr im Zentrum Feldbach.

Auch die Fehringer Band Soko Dixi tritt dieses Jahr wieder für den guten Zweck auf © Soko Dixi

Eine internationale (Musik-)Reise

Neben regionalen Künstlern werden auch nicht regionale Musiker die Konzertgäste auf eine musikalische Reise schicken. Mit dabei sind unter anderem: der Akkordeonist Christian Bakanic, der Gitarrist und Sänger Florian Trummer, der singende Cafetier Jörg Wolf, „Dr. Jekyll & The Hyde Company“, Ulrike Tropper und Gregor Hernach, die Soko-Dixie-Band, Reinhard Padinger, Leonhard Paul, alias Mnozil, mit Sohn Florentin, Paul Kindler, Kurt Keinrath, die Blues Band „Charlie und die Kaischlabuam“, und „The Stranger and the Family“.

Eine Mindestspende von zehn Euro an eine der oben angeführten Organisationen gilt als Eintrittskarte. Als Nachweis ist der Abschnitt des Erlagscheins mitzubringen. Vor Ort ist auch eine Spende an den Rotary Club Feldbach möglich.