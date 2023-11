Gegen 10.30 Uhr am Montagvormittag erhielt die FF Merkendorf einen ungewöhnlichen Notruf: Ein Bagger hatte in Merkendorf (Gemeinde Bad Gleichenberg) eine Thujenhecke in Brand gesteckt. „Bei Baggerarbeiten begann vermutlich durch den heißen Auspuff des Fahrzeuges eine Thujenhecke zu brennen“, heißt es in einer Aussendung.