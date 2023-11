Pkw auf Pumptrack: Dafür gibt es keine Abkürzung, sehr wohl aber einen registrierten Einsatz am Rande des Leopoldimarkts in Bad Radkersburg. Vergangene Woche (15. 11.), so die Stadtfeuerwehr, kam ein Autofahrer auf der Suche nach einer Ausfahrt vom Kurs ab. Er blieb auf einer Schwelle der künstlichen Strecke mit dem Auto hängen. „Das Fahrzeug saß mit der Fahrerseite auf“, schreibt die Feuerwehr.