Seit Jahren beschäftigt die Stadtgemeinde Fehring eine Megabaustelle: die L 207, die Fehringer Straße. Jetzt konnten die Arbeiten im Bereich der „Grünen Lagune‘“ in Fehring abgeschlossen werden. Es folgt nun der 2,2 Kilometer lange Lückenschluss in Hatzendorf, der örtlich auch ausgebaut wurde. „Für die Zementstabilisierung und die Asphaltierungsarbeiten ist der Abschnitt von 15. November bis voraussichtlich 7. Dezember gesperrt“, so Projektleiter Johannes Pichler von der A16 (Verkehr und Landeshochbau).