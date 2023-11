Gegen 15.45 Uhr lenkte am Dienstag ein 38-jähriger Slowene seinen Pkw in Bad Radkersburg auf einer Gemeindestraße in Richtung Thermenstraße. Gleichzeitig fuhr ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem E-Scooter aus einer Hauseinfahrt in die Gemeindestraße ein.