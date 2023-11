„Es krocht in Trocht“, so das Motto des Balls der frischgegründeten Landjugend in Jagerberg. Mit dem Trachtenball am Samstag, 4. November, möchten die Mitglieder nicht nur ihr einjähriges Bestehen zelebrieren, sondern auch Alt und Jung zusammenführen. „Uns ist es wichtig, dass dieser Ball für alle Generationen ist. Jeder ist bei uns willkommen“, so Obmann-Stellvertreter Markus Marbler.