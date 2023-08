Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in der Südsteiermark sind voll im Gange – und die nächste schlechte Nachricht tauchte auf: Am Mittwochnachmittag regnet es bereits wieder in der ganzen südlichen Steiermark. Die Prognosen prophezeiten ursprünglich für den Nachmittag eine Besserung, leider scheint diese aber erst ab Freitag einzusetzen.