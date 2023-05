"Unsere Lehrlinge waren von Anfang an begeistert von der Idee, einen Wohltätigkeitsbazar zu organisieren, da sämtliche Einnahmen einem karitativen Projekt zugutekommen. Sie sahen darin eine großartige Möglichkeit, sich aktiv für die Gemeinschaft zu engagieren und etwas Gutes zu tun. Mit viel Herzblut und Engagement haben sie sich für die Organisation dieses Bazars eingesetzt", schildert Evelin Polat von der Firma Remus. Auf Anregung der Geschäftsführung laden daher die derzeit acht Lehrlinge, die in verschiedenen Berufen – darunter Prozesstechnik, Zerspanungstechnik, Werkzeugbau, Mechatronik und Maschinenbau – ausgebildet werden, am Freitag, dem 5. Mai, von 8 bis 18 Uhr zu einem Flohmarkt am Standort der Firma Remus in der Dr. Niederdorferstraße 25 in Bärnbach ein.