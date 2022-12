Der Alt-LH und „Steirer helfen Steirern“-Botschafter Hermann Schützenhöfer versteigert einen F1-Helm von Sebastian Vettel aus dem Jahr seines WM-Titels für Red Bull – ein Geschenk von Didi Mateschitz – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mitbieten. Den Erlös spendet Schützenhöfer an „Steirer helfen Steirern“, den Spendenverein der Kleinen Zeitung.

Das Mindestgebot liegt bei:

5000 Euro

Alle Gebote werden ausschließlich per E-Mail an steirerhelfen@kleinezeitung.at entgegengenommen. Die Bearbeitung erfolgt in regelmäßigen Abständen und nur von Montag, 19. Dezember, bis Mittwoch, 21. Dezember, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Bitte beachten Sie, dass das aktuelle Höchstgebot nicht in Echtzeit angezeigt wird. Sie können rund um die Uhr Gebote abgeben.

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Die Bieterin bzw. der Bieter mit dem höchsten Gebot bis Mittwoch, 21. Dezember, um 16 Uhr, erhält den Zuschlag und wird per E-Mail mit der Bitte um Bestätigung kontaktiert.

Sollte innerhalb von 48 Stunden keine Rückmeldung erfolgen, wird der Person mit dem nächsthöheren Gebot der Zuschlag erteilt.