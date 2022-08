Das Beste aus neun Welten für den guten Zweck: Die Eruptionswinzer, eine Gruppe aus Winzern rund um Obmann Stefan Müller, haben jeweils ihr feinstes Fass Rotwein "vermählt" und in Flaschen abgefüllt. Für jeden verkauften "Cuvée Zusammenhalt – Limited Edition" gehen zehn Euro an "Steirer helfen Steirern" und kommen dem Schülerwohnen des SOS-Kinderdorf Steiermark zugute. Das Geld fließt in die Renovierung der Flächen für die Kinder und Jugendlichen, die aus den verschiedensten Gründen vorübergehend nicht bei ihren Familien leben können.