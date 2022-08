Das Beste aus neun Welten für den guten Zweck: Die Eruptionswinzer, eine Gruppe aus Winzern rund um Obmann Stefan Müller, haben jeweils ihr feinstes Fass Rotwein "vermählt" und in Flaschen abgefüllt. Für jeden verkauften "Cuvée Zusammenhalt - Limited Edition" gehen zehn Euro an "Steirer helfen Steirern" und kommen dem Schülerwohnen des SOS Kinderdorf Steiermark zugute. Das Geld fließt in die Renovierung der Flächen für die Kinder und Jugendlichen, die aus den verschiedensten Gründen vorübergehend nicht bei ihren Familien leben können.