Springen, tanzen, jonglieren und spenden: Die Zirkusshow der Zirkuswelt Graz geht direkt ins Herz. Chef(-Clown) Christian Hofer sammelt bereits seit Jahren Spenden für kranke Kinder. Heuer unterstützt er mit der Aktion die Biker-Benefizveranstaltung „Iron Road for Children“ (IRFC), die sich PS-stark für kranke Kinder einsetzt. „Alles, was ich will, ist es, den Kindern zu helfen“, betont Hofer.