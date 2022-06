Es klemmt ohnehin schon an allen Ecken und Enden, dann wird mit einem Schlag plötzlich alles teurer. Mit ihren großzügigen Spenden unterstützen zahlreiche Unternehmen Steirer in Not. Unter anderem: die Ölmühle Kaufmann, das Shoppingcenter Murpark, der Lions Club oder die steirischen Fremdenführerinnen. „Der Erlös soll jenen helfen, die eine schwere Zeit durchleben“, betont Murpark-Center-Managerin Edith Münzer. Auch Wolfgang Eisbacher (Lions) und Nicole Feldbacher (Kaufmann) freuen sich helfen zu können.