Tosenden Applaus für die jungen Künstlerinnen und Künstler – angefangen bei der sechsjährigen Lia-Sophia Ascher bis hin zum Klaviervirtuosen Philipp Scheucher – und so manche Träne gab es in der Grazer Oper beim vom Klavierhaus Fiedler initiierten und von "Steirer helfen Steirern" unterstützten Benefizkonzert für die Musiktherapie an der Kinderonkologie in Graz.