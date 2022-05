Ohne Spenden verstummt die Musiktherapie am LKH Graz

Zwei Jahre lagen die Einnahmen bei null. Jetzt will Initiator Stephan Fiedler gemeinsam mit "Steirer helfen Steirern" wieder Spenden für die Musiktherapie an der Kinderonkolgie sammeln. Am 16. Mai findet das Benefizkonzert in der Grazer Oper statt.