Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Fleischlaberl in Outer Space" heißt das Stück © Theatergruppe Kumberg

Was fliegt denn da durch die Gegend? Ein „Fleischlaberl in Outer Space“? Na, das kann ja heiter werden ...



Und genau das soll es auch! Wenn auch anders als gewohnt: Die Theatergruppe Kumberg hebt heuer in ganz neue Gefilde ab – und das liegt nicht allein an der Science-Fiction-Parodie von Christine Steinwasser, die diesmal auf dem Programm steht. Erstmals wird sich das Publikum nicht im Pfarrsaal von Kumberg zerkugeln, sondern daheim im Wohnzimmer (oder wo auch immer). Coronabedingt wird das Stück nämlich als Livestream im Internet übertragen und bleibt dort dann noch zum Nachsehen.



Und: Erstmals geht der Reinerlös an uns – an „Steirer helfen Steirern“, die Hilfsorganisation der Leser der Kleinen Zeitung. Schon jetzt ein großes Danke!