Seit Juni 2019 ist Kyro in einer Spezialklinik bei München © Privat

Ostern. Für Kyro, der erst zwölf, aber schon koptischer Diakon ist, und seine Familie ein ganz besonderes Fest. An sich. Doch seit genau einem Jahr ist nichts mehr, wie es einmal war: Der Schüler des Akademischen Gymnasiums in Graz kam im April 2019 mit Bauchschmerzen in die Grazer Kinderklinik – es sah so aus, als könnte er bald wieder heim, da setzte plötzlich die Atmung aus, der damals Elfjährige musste wiederbelebt werden, kam in die Intensivstation und bekam dort eine niederschmetternde Diagnose: Locked-in-Syndrom, ausgelöst durch multiple Thrombosen im Gehirn.



Das heißt: Kyro ist fast vollständig gelähmt, muss künstlich beatmet, mit einer Magensonde ernährt werden, er kann nicht stehen, sich nicht bewegen – und kann nur mit seinen Augen kommunizieren.



Was für ein Albtraum für den Buben, der seit mittlerweile zehn Monaten in einer Spezialklinik bei München betreut wird. Aber auch für seine Mama, die nicht von seiner Seite weicht, den Papa und die jüngere Schwester Maria, die ihm abgehen und denen er so sehr fehlt – und für seine Freunde, Mitschüler, Lehrer, die von Anfang an Kontakt zu ihm hielten.