Erstmals in 69 Jahren musste die Caritas ihre Haussammlung für Steirer in Not stoppen. Und das ausgerechnet jetzt, wo die Not im Land besonders groß ist. Jetzt sind wir gefordert: „Steirer helfen Steirern“ spendet als Soforthilfe 100.000 Euro.

Die Corona-Krise trifft viele hart – wir wollen helfen © weyo - stock.adobe.com

Die Not im Land gab es vor Corona-Zeiten schon – auch wenn man sie oft nicht auf den ersten Blick wahrnahm: alleinerziehende Mütter, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Geld jedes Monat über die Runden kommen sollen. Senioren, die den Alltag finanziell nicht mehr bewältigen können. Menschen, für die eine kaputte Waschmaschine schon zur Katastrophe wird, weil das Geld nicht reicht. Und manche haben nicht einmal genug für eine tägliche warme Mahlzeit, für ein Dach über dem Kopf ...



Für all diese Notfälle im eigenen Land organisiert die Caritas seit fast 70 Jahren eine Haussammlung: Tausende Ehrenamtliche – heuer mehr als 3000, so Georg Eichberger –, machen sich jedes Jahr rund um die Fastenzeit auf den Weg, um von Haus zu Haus zu gehen und um Spenden für jene zu bitten, die sie ganz dringend brauchen: Notleidende direkt in den Pfarren; Menschen, die sich an die Caritas-Beratungsstellen wenden, weil sie finanziell am Ende sind; viele, die gar nichts mehr haben, die Zuflucht in Notschlafstellen suchen, eine warme Mahlzeit oder ärztliche Hilfe brauchen ...



Rund 750.000 Euro kamen im Vorjahr bei der Haussammlung in der Steiermark zusammen.