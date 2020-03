Initiative "Wirtschaft bewegt"Jeder Kilometer zählt und hilft Steirern in Not

„Steirer helfen Steirern“, die Krebshilfe, die Wirtschaftskammer und die Arbeiterkammer laden zu einer Bewegungsinitiative der besonderen Art: für Ihr Wohlbefinden und für Steirer in Not.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf geht’s! Fürs eigene Wohlbefinden und für Steirer in Not © Jamrooferpix - Fotolia

Wirtschaft bewegt – und das in ganz vielen Beziehungen und Bereichen. Diesmal allerdings ist der Slogan wortwörtlich gemeint: „Steirer helfen Steirern“ und die Krebshilfe Steiermark haben gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer Steiermark eine im wahrsten Sinn des Wortes bewegende Aktion auf die Beine gestellt: Gesucht werden Unternehmen, die mit ihren Mitarbeitern im Aktionszeitraum zwischen 18. April und 16. Mai Kilometer machen wollen – für das eigene Wohlbefinden, für mehr Gesundheit und für Menschen in Not.



Möglichkeiten, sich für die gute Sache in Bewegung zu setzen, gibt es unzählige: Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Planen Sie einen Betriebswandertag – das stärkt nicht nur den Körper, sondern auch den Teamgeist. Lassen Sie den Lift links liegen und machen Sie das Stiegenhaus zum Sportgerät. Stellen Sie ein Firmenteam für einen der Frühlingsläufe im Aktionszeitraum auf – den Welschlauf etwa, den Businesslauf Graz, den Ladies Run. Oder organisieren Sie ihren eigenen Lauf!