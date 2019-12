Facebook

Eines unserer vielen Top-Exponate: ein Treffen mit Otto Jaus und Paul Pizzera © APA/GEORG HOCHMUTH

"Wünsche wirken Wunder" – unter diesem Motto steht die Herzenswunschauktion von „Steirer helfen Steirern“ in Kooperation mit der Caritas Steiermark, die dieses Jahr zum dritten Mal stattfindet. Zu ersteigern gibt es Einzigartiges: Zeit mit Prominenten aus Kunst und Kultur, Politik und Medien, Sport und Kirche. Der Erlös fließt in unsere Hilfsaktion und Caritas-Projekte – und kommt damit bedürftigen Steirerinnen und Steirern zugute.

Die Auswahl ist riesig: Ein Treffen mit den Pop-Aufsteigern Pizzera & Jaus in Graz ist ebenso dabei wie ein Abendessen mit Schlagersängerin Monika Martin oder ein persönliches Zusammentreffen mit dem Starpianisten Markus Schirmer. Bekannte Sportgrößen sind ebenso mit dabei: So gibt es eine Weinverkostung mit Herbert "Schneckerl" Prohaska zu ersteigern, eine Wanderung mit Nicole Schmidhofer oder eine Fußball-Challange mit Gilbert Prilasnig. Den Kochlöffel für unsere Herzenswunschauktion schwingt Eveline Wild ebenso für uns wie Johanna Maier. Julia Zotter führt wiederum in ihr Reich der Schokolade. Doch das ist nur eine kleine "Kostprobe" - alle Exponate finden Sie auf wunschauktion.kleinezeitung.at.



Steigern Sie mit und machen Sie doppelt Freude: Mitmenschen in Not und Ihren Lieben mit einem besonderen Geschenk zum Weihnachtsfest!

Links zum Thema Hier geht's zum Mitsteigern!

So funktioniert's:

1. Welche Produkte sind zu ersteigern?

Prominente aus den Bereichen Kunst und Kirche, Kabarett und Kultur, Sport und Unterhaltung, Kulinarik und Freizeit, Medien und Wirtschaft haben unserer Hilfsaktion etwas Besonderes zur Verfügung gestellt: Ihre Zeit!

Und diese gibt es ab heute, Samstag, seit 6 Uhr früh direkt auf unserer Website zu ersteigern!

2. Wie können Sie mitmachen?

Unter der Internetadresse wunschauktion.kleinezeitung.at finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Exponaten. Dort

können Sie auch um die attraktiven Pakete mitsteigern –

und zwar zwei Wochen lang, dann heißt es „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten!“: Die Auktion endet am Sonntag, den 15. Dezember, um 22 Uhr.

3. Wohin fließt das Geld?

Der Auktionserlös geht an unsere Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ ebenso wie an Projekte unseres Kooperationspartners, der Caritas Steiermark: etwa Lerncafés, die kostenlose Lernhilfe für Kinder aus einkommensschwachen Familien anbieten oder an das Marienstüberl Graz, das jeden Tag Essen für mehr als hundert bedürftige Menschen ausgibt.