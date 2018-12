Auf der Suche nach einem unvergesslichen Weihnachtsgeschenk? Dann sind Sie bei unserer Herzenswunschauktion goldrichtig! Prominente Österreicher schenken unserer Hilfsaktion "Steirer helfen Steirern" dafür ihre Zeit, wobei das so gesammelte Geld an Menschen in Not in der ganzen Steiermark weitergeht.

Mitsteigern und Zeit mit vielen Prominenten gewinnen © Montage

Nach der Premiere im Vorjahr geht unsere „Herzenswunschauktion“ von "Steirer helfen Steirern" in Kooperation mit der Caritas Steiermark nun ins zweite Jahr: Am 1. Dezember, also heute, um Punkt 6 Uhr früh geht’s los!

Zu ersteigern gibt es wieder Einzigartiges: Zeit mit Prominenten aus Kunst und Entertainment, Kirche und Kultur, Sport und Freizeit, Comedy und Kulinarik.

So lädt etwa Thomas Muster zu einer Runde Golf in seine Heimat, die Südsteiermark, ein. Den Geschmack der Steiermark servieren wiederum Meisterköchin Eveline Wild in der Oststeiermark oder Tanzprofi Willi Gabalier auf seinem eigenen Bauernhof hoch über Semriach. Krimi-Fans können sich hingegen auf Soko-Donau-Ermittler Gregor Seberg und TV-Kripochef Cornelius Obonya freuen. Und auch Peter Klien, der „Kult-Frager der Nation“, und der langjährige „Science Buster“ Werner Gruber machen bei unserer Auktion mit – bis zum 16. Dezember um 22 Uhr. Dann heißt es nämlich: zum Ersten, zum Zweiten – und Zuschlag!

Links zum Thema Hier geht's zur Auktion

Es ist das 15. Jahr von "Steirer helfen Steirern" – und wir bitten Sie, uns auch in den kommenden zwölf Monaten wieder tatkräftig zu unterstützen - danke sehr!

So können Sie helfen Spenden erbeten an:

Steirer helfen Steirern, Steiermärkische Sparkasse, IBAN AT962081500000170001,

BIC STSPAT2GXXX. Die Spenden an unsere Hilfsaktion sind steuerlich absetzbar. Bei Fragen: Kontaktaufnahme unter

steirerhelfen@kleinezeitung.at