Kleine Zeitung +

Steirer helfen Steirern Prominente spenden ihre Zeit

Auf der Suche nach einem unvergesslichen Weihnachtsgeschenk? Dann sind Sie bei unserer Herzenswunschauktion goldrichtig! Prominente Österreicher schenken unserer Hilfsaktion "Steirer helfen Steirern" dafür ihre Zeit, wobei das so gesammelte Geld an Menschen in Not in der ganzen Steiermark weitergeht.