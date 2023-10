Als Rettungsschwimmer wusste Simon Orlob eigentlich, wie die Reanimation eines Menschen funktioniert. Als er als Zivildiener in einem Altersheim aber in die Situation kam, dass ein Mensch mit Herz-Kreislaufstillstand vor ihm lag, war er selbst „wie gelähmt“: „Ich kann nachvollziehen, wie beängstigend diese Situation sein kann“, erinnert sich Orlob. Viele Jahre später, da war der gebürtige Düsseldorfer bereits Medizinstudent in Graz und im Rahmen des Medizinerkorps beim Roten Kreuz aktiv, holte ihn dieses Erlebnis auf andere Art wieder ein: „Viel zu oft kamen wir als Rettungsteam zu einem Einsatz mit Herz-Kreislaufstillstand, wo wir leider nichts mehr tun konnten. Wenn aber jemand vor Ort geholfen und eine Herzdruckmassage gemacht hätte, hätte der Betroffene viel bessere Überlebenschancen gehabt“, sagt Orlob. Gemeinsam mit anderen Medizinstudenten und der Arbeitsgemeinschaft für Notfallmedizin rief Orlob die Initiative „Drück mich“ ins Leben. Deren Ziel: Laien im 1:1-Training zu zeigen, was im Notfall zu tun ist, wie eine Herzdruckmassage funktioniert – und vor allem: Ängste zu nehmen. Denn, so unterstreicht Orlob: „Falsch ist im Notfall nur, gar nichts zu tun.“