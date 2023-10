Ein Buch mit einem Experimentierkasten und einer Heldin – Klara Kühn. Was als Projekt des Circle Graz, eines Förderprogramms für Studierende der Universität Graz entstanden ist, geht nun mit einem eigenen Verein in die zweite Runde. „Wir wollten das Projekt nicht nach einem Jahr auslaufen lassen, da es in der ersten Auflage so viel Zuspruch bekommen hat“, meint Antonia Csuk, Geschäftsführerin des Vereins „Klara Kühn“.