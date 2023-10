Egal ob Hip-Hop, Contemporary oder Jazz – das Tanzen wurde Gudrun Posedu (42) förmlich in die Wiege gelegt. Denn ihre Eltern waren beide musikalisch veranlagt. Sie selbst stand mit sechs Jahren das erste Mal auf der Bühne – wenn auch als rhythmische Sportgymnastin. Mit 17-Jahren gründete sie die Dance Production Graz und lässt als Choreografin ihrer Kreativität freien Lauf. "Ich hatte damals keine Ausbildung, sondern nur das Talent für den Tanz und die Choreografie", so Posedu. Die Mischung aus Sport, Musik und Kunst ist es, was die 42-Jährige bis heute am Tanz fasziniert.