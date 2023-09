Die Berge sind ihr Zuhause. Luise und Günter Auferbauer sind wohl eines der bekanntesten Bergsteigerpaare Österreichs. Über 40 Wanderbücher und 1500 Kolumnen haben sie in ihrem Leben gemeinsam verfasst. Gerade in ihrer Heimat Steiermark haben wohl viele Familien ein Auferbauer-Buch im Regal stehen. Und die Berge sind es auch, die den Beginn ihrer Partnerschaft ermöglicht haben. Nach einem ersten Aufeinandertreffen in einer gemeinsamen Seilschaft 1960 am Matterhorn verloren sich die beiden Steirer wieder aus den Augen. Günter blieb in der Schweiz, Luise kehrte zurück nach Österreich.