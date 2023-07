Wohl nicht viele Menschen wissen so früh so genau, was sie werden wollen: Die Grazerin Andrea Rentmeister war schon als Kind davon überzeugt: „Ich möchte Chemikerin werden.“ Und noch viel weniger Menschen erreichen einen Schritt, der ihr kürzlich gelungen ist: Sie wurde korrespondierendes Mitglied an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; zu ihrer Aufnahme hielt Nobelpreisträger Anton Zeilinger eine Rede.