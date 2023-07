Man weiß gar nicht, wo anfangen: Heinrich Schnuderl, Dompfarrer und Bischofsvikar in der Diözese Graz-Seckau, hat so viele Funktionen bekleidet, Initiativen gestartet und so viele Facetten der Diözese begleitet, dass es schwer erscheint, all dies unter einen Hut zu bekommen. Am Sonntag um 10 Uhr zelebriert er seinen Abschied im Grazer Dom, denn aus gesundheitlichen Gründen wird der knapp 80-Jährige künftig etwas kürzertreten.