Sie haben einen schwierigen Start ins Leben: Kinder, die mit einer Fehlbildung der Speiseröhre zur Welt kommen, können keine Nahrung aufnehmen – ihre Speiseröhre ist unterbrochen und mündet nicht in den Magen. Stattdessen ist die Speiseröhre oft mit der Luftröhre verbunden, was Auswirkungen auf die Lungenfunktion hat. Diese Babys müssen schon in ihren ersten Lebenstagen operiert werden. Doch welche Auswirkungen hat die Fehlbildung im späteren Leben? Dieser Frage ist Georg Singer von der Grazer LKH-Uniklinik für Kinder- und Jugendchirurgie nachgegangen – und das Forschungsprojekt wurde mit dem Hugo-Kunzi-Preis in Höhe von 15.000 Euro ausgezeichnet.