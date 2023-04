Es ist eine ganz besondere Auszeichnung, die der Grazer Physiker Leonhard Grill an Land gezogen hat: einen der begehrten Europäischen Forschungspreise im Wert von 2,5 Millionen Euro. Dem geht ein hochkarätiges Auswahlverfahren mit internationalen Jurys voraus, nur vier dieser ERC-Grants wurden in dieser Runde an Österreich vergeben (europaweit: 218 in 20 Staaten).