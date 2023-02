Etwas versteckt in Graz-Straßgang steht eine Gedenktafel. Sie erinnert an „drei wehrlose amerikanische Piloten“, die am 4. März 1945 „feige ermordet“ wurden. Der zehnjährige Schüler Georg Hoffmann fuhr mit seinem Rad oft daran vorbei und begann sich für das Schicksal der getöteten US-Kampfflieger zu interessieren. „Aber niemand hat Näheres dazu gewusst.“ Jahre später war es der junge Historiker Georg Hoffmann, der den bis dahin unbekannten Soldaten einen Namen gab und ihre Geschichte erzählte. Seine Dissertation an der Uni Graz über das Forschungsprojekt erschien 2015 auch als Buch „Fliegerlynchjustiz“.