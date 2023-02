Mit einem faszinierenden Thema beschäftigt sich der Grazer Forscher Simon Schorn. Der Geologe an der Universität Graz versucht zu verstehen, was in der Tiefe der Erde vor sich geht. Und zwar dann, wenn Gesteinsschichten abtauchen und dabei durch den riesigen Druck und die hohen Temperaturen ihre Gestalt umwandeln – metamorphe Gesteine. "Es ist so wie bei Grafit und Diamant. Beide sind grundsätzlich chemisch gleich, aber sie treten in ganz verschiedener Form auf", bringt er ein Beispiel.