So hart hat sie dafür gearbeitet. Jahrelang hieß es für Gisela Artner jeden Tag üben, üben, üben. Das Ziel der 18-Jährigen: eine Karriere als Pianistin. Bis zum vergangenen Herbst sah es vielversprechend aus, beim Landeswettbewerb konnte sie schon siegen, österreichweit machte sie den zweiten Platz, ebenso beim internationalen Musikwettbewerb Concorso musicale internazionale in Italien. Klavierlehrerin Dong-Yeon Stelzmüller unterrichtete sie an der Musikschule in Weiz.