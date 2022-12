Für Ernst Kranawetter ist immer Fasching. Das ganze Jahr über. Am liebsten hat er es, wenn ihn etwas so sehr zum Lachen bringt, dass er sich den Bauch halten muss. Selber scherzt der 71-Jährige zwar nicht mehr, aber unter seiner Leitung treiben es die 160 Faschingsgilden in Österreich bunt. Kranawetter ist der Präsident des Bundes der Faschingsgilden.