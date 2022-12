Dietmar Pilz hat sich als Finanzausgleichsexperte im Gemeindebund fast vier Jahrzehnte lang für die Interessen der Gemeinden eingesetzt. Dafür wurde ihm das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen. Und diese kleine Dankbarkeit für jahrzehntelanges Engagement kam bei dem 78-Jährigen gut an. Zwar mittlerweile in Pension, sind Zahlen weiterhin sein täglich Brot: „Ich arbeite als Konsulent in der Kanzlei meines Sohnes Peter weiter. Das ist sozusagen neben dem Privaten mein Inhalt und das, was mir wirklich Spaß macht. Ich spüre bei den Gemeinden, die sich an mich wenden, dass sie meine Arbeit schätzen.“