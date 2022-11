Einfach nur einen "tollen Bühnenspiellehrer" in der Schule, mehr hat es nicht gebraucht, um Bernhard Murg (53) mit voller Begeisterung in die Welt des Theaters zu ziehen und ihn nie wieder loszulassen. "Das hat mich so fasziniert, dass ich alles andere um mich vergessen habe." Damit übertreibt der gebürtige Grazer nicht: Die Schule ließ er schleifen, zweimal musste er die dritte Klasse und dreimal die siebte wiederholen. "Mein Wohnzimmer war das Theatercafé in der Mandellstraße, das hat erst um 23 Uhr aufgemacht", erklärt sich Murg.