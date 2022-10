Er hat uns fasziniert. Die externen Kollegen aus der Findungskommission haben uns gesagt: ,So einen werdet ihr in ganz Europa nicht mehr finden. Der ist der Richtige für ein Museum der Zukunft‘“. Die verbalen Kränze, die der Aufsichtsratsvorsitzende des Universalmuseums Joanneum, Michael Lehofer, dem Geschäftsführer in spe wand, sind beachtlich. Der 43-jährige Slowene Marko Mele wird einer der beiden Leiter in der Doppelspitze des zweitgrößten Museumsverbandes Österreichs. Ab 1. Jänner 2023 ist der Archäologe wissenschaftlicher Geschäftsführer, ein Posten, für den es neun Bewerbungen gab. Mele, der dem Langzeit-Chef Wolfgang Muchitsch nachfolgt, hat bei der Präsentation selbst ein wenig überrascht gewirkt: „Niemand hat mir nahegelegt, mich zu bewerben, das habe ich aus eigenem Antrieb gemacht.“



Mele ist seit 2010 am Universalmuseum tätig und war zuletzt Chefkurator des Archäologiemuseums in Graz-Eggenberg. Er ist zwar im Rahmen von diversen Schauen, aber sonst recht wenig in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Nach Graz kam er über Ljubljana und Berlin. Er habe, wie er sagt, „in einem winzigen Museum in Slowenien begonnen“ und den Museumsbetrieb in allen Facetten kennengelernt, vom „Sesselaufstellen bis zur Leitung von Millionenprojekten“. Sein wissenschaftliches Spezialgebiet ist die Bronze- und Früheisenzeit im Südostalpenraum.



Mele gilt als tatkräftig im Aufstellen von Projekten, seine Bewerbung umfasste insgesamt 28 Maßnahmen für die Zukunft des Joanneums, die stets auf drei zentralen Begriffen ruhen würden: Innovation, Partizipation und Outreach, wobei letzterer schlicht für die Erschließung neuen Publikums steht. Marko Mele: „Es ist wichtig, dass wir die Öffentlichkeit schon früh in Projekte einbinden, wir dürfen die Bevölkerung nicht als Kundinnen und Kunden sehen, sondern als Mitgestaltende.“ Vor allem die Steiermark-Schauen, deren Organisationen ja im Joanneum angesiedelt sind, seien für ihn eine spannende Herausforderung, die zusätzlich zu den 19 Standorten und Abteilungen des Museumsverbands zwischen Trautenfels und Krieglach bis nach Flavia Solva reicht.



Dass die Findungskommission des Landes von Marko Mele begeistert war, zeigt nicht nur das erwähnte Statement Lehofers. Mele habe ein „hochgradig differenziertes Problembewusstsein“, sagt Katharina Epprecht, Direktorin des Museums zu Allerheiligen Schaffhausen (Schweiz). Und laut Epprecht bringe er als Archäologe sehr viele gute, nützliche Eigenschaften mit: „Kreativität, ein Verständnis für Kunst, die Fähigkeit zu vernetztem Denken, Fantasie, den Mut zur Lücke, Ausdauer, penible Genauigkeit sowie Respekt vor der Aufgabe.“