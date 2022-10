Es wird nicht nur ein besonderes Ereignis im Leben von Andreas Legat sein, sondern auch für die Steiermark: Am Sonntag wird Legat, der als Benediktinermönch unter dem Namen Benedikt bekannt ist, vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner in der Abtei Seckau um 14 Uhr zum Priester geweiht – die einzige Priesterweihe heuer in der Diözese Graz-Seckau. „Ich habe Erzbischof Lackner kennengelernt, als er Weihbischof war. Und wir waren in einer gemeinsamen Reisegruppe nach Israel“, erklärt er diesen besonderen Umstand.