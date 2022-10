Viele Möglichkeiten gab es damals für Anneliese Scholz (68) nicht. Um genau zu sein, gab es nur eine einzige. Warum? In den 60ern konnten Menschen mit Behinderung eben nur an die Höhere Lehranstalt für Handel in Wien. Und Anneliese Scholz ist eine Frau mit Behinderung. Sie hat eine neuromuskuläre Erkrankung. Das bedeutet, dass ihrem Körper die Kraft fehlt – später sollte sie deswegen auf den Rollstuhl angewiesen sein.