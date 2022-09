Magdalena Ambrosch packt gerne mit an. Ob am Feld beim Setzen und Ernten von Gemüse, im Hofladen und am Kaiser-Josefs-Platz beim Beraten und Verkaufen oder beim Organisieren und Veranstalten von Festen. Die 24-Jährige ist Bio-Bäuerin, Studentin und heuer Schöpfungsbotschafterin der Evangelischen Kirche in der Steiermark.