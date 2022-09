Für die leuchtenden Augen. So kitschig das auch klingen mag, für sie setzt sich Wolfgang Wedan seit mehr als zwanzig Jahren in Krisengebieten ein. "Wenn ich geholfen hab und die leuchtenden Augen seh ... Das ist die größte Belohnung", sagt der 61-jährige Steirer. Er ist Nothilfekoordinator, war zum Beispiel 2004 nach einem Tsunami in Sri Lanka und nach Erdbeben 2010 in Haiti und 2016 in Ecuador. Derzeit ist er im Zuge des Ukrainekriegs für die Organisation "Jugend eine Welt" im Einsatz. Vor Ort und vom Stützpunkt in Moldau aus.