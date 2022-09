Lignano. Für die einen bedeutet das Hausmeisterstrand, vollgestopfte Einkaufsstraße und Lunapark. Für Andrea Böhm bedeutet das "eine unbeschwerte, lustige, schöne Zeit". Unzählige Male war die Steirerin schon in dem Urlaubsort an der oberen Adria. Ihre Erfahrungen und Erinnerungen hat sie in ein Buch verwandelt. "Rückkehr nach Lignano" ist ein Roman, vollgepackt mit Tipps, Historischem und Nostalgie.