Der Weg war hindernisreich und erforderte viel Organisation. „Wenn man eine große Menge Güter auf die Schiene bringen will, dann kann man nicht einfach sagen: Jetzt nehme ich halt den Zug“, sagt Markus Himmelbauer. „Man muss Auslastungen genau durchplanen, erreicht man weniger als 90 Prozent, rechnet es sich nicht.“ Wenzel Logistics hat sich in den vergangenen 18 Jahren trotz allem darangemacht, große Teile des Transports per Bahn zu organisieren. Als Kaufmännischer Geschäftsführer konnte Himmelbauer dafür zu Wochenbeginn den steirischen VCÖ-Mobilitätspreis in der Hauptkategorie entgegennehmen (weitere Preisträger siehe unten).